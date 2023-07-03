Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения

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Под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В нем приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Александр Винников, представители министерств здравоохранения и образования региона, главы областных ведомств, начальник управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Юрий Некрасов, начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Артем Кудашев, руководство ГУ МЧС РФ по Самарской области, главы всех муниципальных образований, представители общественных организаций, руководители компаний, ответственных за содержание дорог. Участники заседания обсудили проблематику, связанную с причинами происшествий на дорогах, исполнением поручений межведомственной комиссии по профилактике ДТП и ряд других вопросов.

В последние годы в регионе принимаются масштабные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. За последние четыре года выполнено свыше 2,5 тысячи мероприятий, направленных на снижение аварийности. Это обновление сети светофоров, установка барьерных ограждений, шумовых полос, оснащение трасс системами фото- и видеофиксации происшествий. На эти цели из областного бюджета выделяются значительные средства. Вместе с тем, ситуация с аварийностью остается тревожной.

Начальник управления ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов отметил, что основной рост происшествий с трагическим исходом пришелся на февраль 2023 года (36 инцидентов), а с марта по июнь кривая таких происшествий пошла вниз. По итогам пяти месяцев текущего года, число погибших в результате ДТП сократилось по сравнению с предыдущим периодом прошлого года на 1,7%. Однако нужны дополнительные меры, чтобы закрепить эту тенденцию, и прийти к выполнению показателей сокращения смертности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Руководитель инспекции отметил, что в текущем году снизилось число инцидентов, связанных с наездом на пешеходов и столкновениями с другими автомобилями, но выросло количество ДТП, участниками которых являются водители транзитного транспорта, лица в состоянии алкогольного опьянения.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что глубокий анализ причин происшествий поможет принять меры, направленные на их устранение.

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения принято решение изменить порядок привлечения к ответственности водителей транзитного транспорта. Теперь проезжающие транзитные автомобили должны оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения на территории области, которые они получат по месту проживания или в электронном виде. В случае, если требование ГИБДД не будет выполнено, въезд на территорию Самарской области будет для них запрещен. Кроме того, особое внимание сотрудники дорожной инспекции будут уделять работе с жителями ближнего зарубежья, временно трудоустроенными на территории региона и с гражданами, имеющими склонность к злоупотреблению алкоголем. К работе будут привлечены участковые сотрудники полиции, главы поселений, актив района.

«Мы системно занимаемся вопросами повышения безопасности дорожного движения, вкладываем без преувеличения сотни миллионов рублей в оборудование дорог техническими средствами безопасности, проектируем и строим дороги с широкими полосами. В планах только по федеральным дорогам расширить около 140 километров трасс до двух полос в каждую сторону. Особое внимание уделяем работе с людьми. Нередко причиной происшествия является «человеческий фактор». В этом году у нас выросло количество аварий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, и мы сегодня договорились о дополнительных методах профилактики и выявления людей, которые находятся в зоне риска. Возьмём их на особый контроль», - рассказал Виктор Кудряшов.

Продолжается плановая работа по выполнению инженерных мероприятий, направленных на снижение аварийности. В ней принимают участие организации, на балансе которых находятся региональные и федеральные трассы, а также муниципалитеты. В этом году запланировано выполнить 1,2 тысячи инженерных мероприятий, связанных с безопасностью дорожного движения. По информации на июнь, выполнено порядка 360 видов работ. О ходе реализации таких мер доложили министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, представитель ФКУ «Поволжупраавтодор», главы Волжского, Большеглушицкого, Кинель-Черкасского, Приволжского районов. Нанесение разметки, установка разделительных столбиков, приведение в порядок искусственных неровностей, нанесение шумовых полос и установка аншлагов, предупреждающих об опасных участках трассы – меры эффективные и, в то же время, не требующие существенных затрат. Виктор Кудряшов призвал глав муниципальных образований сделать особый акцент на этой работе. «Меры по обеспечению безопасности дорожного движения, выполнение всех запланированных мероприятий должны стать безусловным приоритетом в деятельности глав муниципальных образований. Другого отношения здесь быть не может, это жизни людей», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Члены комиссии обсудили также мероприятия, требующие привлечения значительного объема бюджетных средств. Это реконструкция автодороги «M-5 Урал» и «Самара-Бугуруслан». В настоящее время идет проектирование новых двухполосных трасс.

Отдельно на встрече в рамках подготовки к новому учебному году затронули тему детских перевозок. К 25 июня в областные подразделения ГАИ поступило более 19 тысяч уведомлений об их организации. Для сравнения, в прошлом году было обработано 15 тысяч заявок. Сотрудники ГАИ проверили около 2,5 тыс. автобусов, предназначенных для детских перевозок. Еще две тысячи осматривали до начала движения. Всего выявлено 37 нарушений. К перевозкам будут допущены компании, устранившие все недочеты. Повышенное внимание уделяется и маршрутам, по которым осуществляются перевозки детей. Они также должны пройти согласование в ГИБДД.

Участники заседания обсудили актуальный вопрос безопасности при передвижении на индивидуальных видах транспорта. Представитель управления ГИБДД Ольга Блохина рассказала, что с 2023 года в Правилах дорожного движения появился новый термин: «средство индивидуальной мобильности», СИМ. Это электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другой аналогичный транспорт. Установлены нормы передвижения на таких транспортных средствах.

В возрасте старше 14 лет на СИМ тяжелее 35 кг и велосипедах нужно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет или она недоступна, можно двигаться по обочине, а если нет и ее — по правой стороне проезжей части. Дети от 7 до 14 лет могут передвигаться только по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. На средствах индивидуальной мобильности нельзя передвигаться быстрее 25 км/ч, при этом на них должны быть фары или фонари. Тем, кто управляет СИМ, запрещено перевозить груз и пассажиров, пересекать дорогу по пешеходным переходам не спешиваясь.

О том, как выполняются правила, доложил управляющий регионального представительства компании «Whoosh» (прокат желтых электросамокатов). Так, с конца марта жители Самары совершили более 700 тысяч поездок на индивидуальных транспортных средствах этой компании.

«К концу июня специалисты нашей сервисной команды зафиксировали 49 инцидентов. Среди них дорожные происшествия, падения клиентов и незначительные травмы. По вине пользователей сервиса совершено девять ДТП, в частности – один наезд на пешехода», - объяснил операционный управляющий «Whoosh Самара» Алексей Куваев.

Он добавил, что арендовать электросамокаты могут только совершеннолетние пользователи. Специалисты проверяют возраст на основе данных банковских карт. У нарушителей ПДД блокируют аккаунты. В целом передвижение на арендованных СИМ, по мнению руководства компании, более безопасно, чем на личных СИМ: сервис может дистанционно контролировать процесс движения, ограничивать скорость и даже остановить самокат.

Фото: пресс-служба правительства СО