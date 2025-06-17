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В горбиблиотеке имени Н.К. Крупской пройдет презентация проекта «Обычные истории» благотворительного фонда «Хорошие истории»

17 июня 2025 20:39
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Проект «Обычные истории» поддерживает небольшие театры Самарской области, которые готовы создавать спектакли на основе реальных историй людей.

18 июня в 16.00 в центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской пройдет презентация проекта «Обычные истории» благотворительного фонда «Хорошие истории».  12+

Проект «Обычные истории» поддерживает небольшие театры Самарской области, которые готовы создавать спектакли на основе реальных историй людей. Будущие постановки расскажут о главных семейных ценностях: взаимопонимании, взаимоуважении, заботе и поддержке, любви, доверии и близости, чувстве общности, преемственности и памяти поколений.

Проект «Обычные истории» в 2025 году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Во время форсайт-сессии участники обсудят темы семейных ценностей и коммуникаций поколений в контексте эффективного диалога со зрителем, а также поговорят о том, почему на спектакли, основанные на реальных семейных историях, зритель идет особенно охотно.

«На встрече мы обсудим и попытаемся спрогнозировать будущее проекта, который не только поможет небольшим театрам расширять репертуар в теме семейных ценностей и связи поколений, но и сможет вовлечь в творческий процесс жителей региона как потенциальных авторов историй и зрителей», – отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Хорошие истории» Татьяна Акимова.

В практической части участники познакомятся с опытом проекта «Обычные истории» 2024 года, когда три театра- победителя – Народный театр «Муравейник» из детской школы искусств села Приволжье, молодежная студия «Полукруг» при театре юного зрителя «Дилижанс» из Тольятти и самарский театр «Город» представили зрителям спектакли, основанные на историях жителей.

Презентация проекта неслучайно пройдет в Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской: на этой площадке активно развивают театральные коллаборации с читателями, такие как проект «Театральный понедельник», где зрители получают увидеть постановки малых форматов — от классических спектаклей до смелых экспериментов театрального авангарда.

«В рамках этого проекта у нас проходят спектакли, читки произведений известных классиков и современных авторов, литературно-музыкальные вечера, – отметила директор МБУК г. о. Самара «СМИБС» Татьяна Гаврилина. –Наши читатели учатся актёрскому мастерству под руководством мастеров сцены – актёров и режиссёров самарского драматического театра «АРКА», театра-студия «Галифе», театра «Витражи», коллектива «Театр слова Клары Саркисян», детско-юношеский театра «Мастерская», а также областного колледжа культуры и искусств и института культуры».

Проект «Обычные истории» предполагает создание банка семейных историй и конкурс для театральных коллективов региона с описанием эскиза постановки. На этапе подготовки спектаклей каждый театр получает поддержку профессионалов – сценаристов, режиссеров, педагогов по актерскому мастерству и др.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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