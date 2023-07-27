Ветеринарный центр «ФлагманВет» представит фотовыставку на антистресс фестивале «Кошкин Джаз»

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Гостей фестиваля будет ждать уникальный фотопроект The Flagman’s Cats, созданный совместно с Самарским джазовым оркестром. Экспозиция будет расположена с 28 по 30 июля на Маяковском спуске набережной Самары.

Луи и Элла, Фрэнк и Билли – коты, кошки и котят из приюта «ФлагманВет», названные именами мировых звезд джаза, покажут, как блистательно владеют музыкальными инструментами, и не оставят равнодушными ценителей музыки. Все кошки с фотографий, а также многие другие обитатели приюта, ждут своих людей, которые заберут их домой!

Несколько кошечек из приюта «ФлагманВет» лично приедут помурчать под музыку известных российских и самарских джазовых музыкантов и помахать пушистыми хвостиками. Их можно будет забрать домой прямо с фестиваля при условии заключения договора ответственного владения. Мини-выставка кошек будет расположена в отдельном шатре ближе к вечеру фестивальных дней, чтобы животным не было жарко.