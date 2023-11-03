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Сегодня, 3 ноября, Анне Петровне Корастылевой исполнилось ровно 100 лет.

Почтейнейшую сотрудницу УИС с замечательной датой приехали поздравить начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Вадим Басиев и председатель ветеранской организации уголовно-исполнительной системы региона полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская с коллегами.

Они отметили, что Анна Петровна Корастылева прошла славный путь. Ее жизнь и судьба пример для молодых сотрудников.

После окончания школы медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны она работала в военно-полевом госпитале. Своим самоотверженным трудом спасла жизни тысячи раненых солдат и офицеров. После увольнения с военной службы более 40 лет трудилась в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

За добросовестное отношение к службе неоднократно поощрялась вышестоящим руководством. В честь 100-летия Анна Петровна награждена Почетной грамотой ФСИН России.

Сейчас Анна Петровна участвует в работе ветеранской организации УИС, много сил и времени уделяет воспитанию внуков и правнуков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области