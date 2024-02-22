Ветеран МВД поздравил школьников с наступающим Днем защитника Отечества

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В Самарской области представитель Общественного совета регионального главка совместно с ветераном МВД России поздравили школьников с наступающим Днем защитника Отечества.

Ветеран МВД совместно с общественником обсудили с ребятами вопросы патриотизма и воспитания подрастающего поколения.

Полковник милиции в отставке, заместитель председателя Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, кандидат педагогических наук Леонид Журкин и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Денис Новиков пришли в гости к ребятам из подшефного класса школы № 12.

В преддверии праздника ветеран МВД поделился со слушателями интересными историями из жизни, рассказал, чем особенно гордится за годы службы в органах внутренних дел, и обсудил со школьниками вопросы патриотизма и воспитания подрастающего поколения.

Вместе с гостями учащиеся порассуждали о том, что такое мужество и патриотизм, как они проявляются в современном мире; какими качествами должен обладать человек, чтобы совершить подвиг даже ценой собственной жизни, и способны ли представители современной молодежи самоотверженно защищать свою страну. «В жизни всегда нужно руководствоваться принципом - делать для других больше, чем для себя» - отметил Леонид Журкин.

В свою очередь, Денис Новиков поздравил детей с наступающим праздником 23 февраля. «Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых актуальных задач нашего времени. Патриотизм - любовь к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству. Мы должны много трудиться: хорошо учиться, вести здоровый образ жизни, с уважением относиться к окружающим и любить свою страну» - подчеркнул общественник.

Поздравляя будущих защитников Отечества с праздником, присутствующие пожелали им быть смелыми и целеустремленными, искренне любить свою Родину, а также всегда помогать близким, защищать слабых и равняться на лучших, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО