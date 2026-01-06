Ближайшие к Земле планеты Венера и Марс в следующий раз сойдутся с Солнцем практически в одну точку на небе только в 2267 году, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сообщает РИА Новости.

Ранее в Лаборатории сообщили, что Венера и Марс в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем.

"Следующее одновременное соединение обеих планет с Солнцем на расстояние менее 1 градуса состоится только летом 2267 года, то есть через 2,5 века", - говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.

Учёные предположили, что именно 7-8 января такое соединение происходит впервые в цивилизованной истории человечества и повторится снова только через тысячи, а, скорее всего, через десятки тысяч лет.

Фото: pxhere.com