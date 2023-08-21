В Автозаводском районе Тольятти 1 сентября начнет работу новая крупнейшая школа Самарской области

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1 сентября начнет работу новая крупнейшая школа Самарской области – учебное заведение на 1600 мест в 20-м квартале Автозаводского района Тольятти.



Одна из приоритетных задач нового образовательного центра – подготовка специалистов, необходимых городу и региону. В нем будут работать классы медицинского профиля с углубленным изучением химии, биологии, а также инженерного профиля с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики.

Кроме современного учебного оборудования, для школьников предусмотрен профессиональный бассейн и актовый зал на тысячу посадочных мест.

Заработает и ресурсный класс для детей с ОВЗ. Вопрос о возведении образовательного учреждения для жителей густонаселенного района Тольятти был решен с приходом на пост главы региона Дмитрия Азарова.

Фото: пресс служба правительства СО