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В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны

17 июня 2025 09:23
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В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны

22 июня в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Судьба Куйбышева в годы Великой Отечественной войны» (12+). Ее прочитает доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Репинецкий. Вход свободный.

Судьба Куйбышева в годы войны уникальна. Город был не только одним из центров военно-промышленного комплекса, но и выполнял функции военной или временной столицы. Здесь прошел единственный за годы войны военный парад и мировая премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, готовились важные дипломатические документы, а рядом располагался Безымянлаг – самый крупный в европейской части страны. Смешалось все: фраки и смокинги, фуфайки и ватники, дипломатические приемы и голодающие горожане…

Об этих и других сторонах жизни города на Волге расскажет один из главных исследователей этого периода истории Куйбышева.

Лекция приурочена ко Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой отечественной войны.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

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