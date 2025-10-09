Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
В Самаре загорелся пассажирский автобус
В Самаре загорелся пассажирский автобус
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
В «ЗИМ Галерее» расскажут, что писали в прессе США о Куйбышеве времен войны

9 октября 2025 09:35
118
В «ЗИМ Галерее» расскажут, что писали в прессе США о Куйбышеве времен войны

15 октября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Куйбышев в прессе США 1941–1945 годов» (12+). Ее прочитает доктор исторических наук, проректор по научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического университета Сергей Буранок.

Ровно 84 года назад, 15 октября 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны «Об эвакуации столицы СССР города Москвы». Вместе с Президиумом Верховного Совета СССР, Народными комиссариатами, правительственными и партийными организациями в Куйбышев эвакуировали дипломатические миссии и иностранных журналистов.

Куйбышев стал не только военной столицей страны, но и одним из новых центров международной и дипломатической жизни СССР. Иностранные миссии и журналисты оставили о городе на Волге воспоминания, мемуары и многочисленные статьи в газетах 1941–1945 годов.

«Из-за угрозы захвата Москвы русские переносят столицу в Куйбышев, – писал корреспондент Washington Post в статье «Военная столица СССР» 21 октября 1941 года. – Город находится в одноименной области. Она простирается по обеим сторонам восточной петли Волги в месте слияния с рекой Самарой. Здесь долгие холодные зимы, полные снежных бурь…».

На лекции самарский историк, автор монографии «Куйбышев – запасная столица СССР: образ города в англо-американском обществе» (12+) Сергей Буранок расскажет, каким увидели наш город репортеры из США, как описывали его историю, экономику и культуру.

15 октября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
353
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
624
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
527
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
725
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
762
Весь список