В «ЗИМ Галерее» расскажут, что писали в прессе США о Куйбышеве времен войны

15 октября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Куйбышев в прессе США 1941–1945 годов» (12+). Ее прочитает доктор исторических наук, проректор по научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического университета Сергей Буранок.

Ровно 84 года назад, 15 октября 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны «Об эвакуации столицы СССР города Москвы». Вместе с Президиумом Верховного Совета СССР, Народными комиссариатами, правительственными и партийными организациями в Куйбышев эвакуировали дипломатические миссии и иностранных журналистов.

Куйбышев стал не только военной столицей страны, но и одним из новых центров международной и дипломатической жизни СССР. Иностранные миссии и журналисты оставили о городе на Волге воспоминания, мемуары и многочисленные статьи в газетах 1941–1945 годов.

«Из-за угрозы захвата Москвы русские переносят столицу в Куйбышев, – писал корреспондент Washington Post в статье «Военная столица СССР» 21 октября 1941 года. – Город находится в одноименной области. Она простирается по обеим сторонам восточной петли Волги в месте слияния с рекой Самарой. Здесь долгие холодные зимы, полные снежных бурь…».

На лекции самарский историк, автор монографии «Куйбышев – запасная столица СССР: образ города в англо-американском обществе» (12+) Сергей Буранок расскажет, каким увидели наш город репортеры из США, как описывали его историю, экономику и культуру.

15 октября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)