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В «ЗИМ Галерее» пройдет выставка проектной фотографии

17 июля 2025 13:34
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В «ЗИМ Галерее» пройдет выставка проектной фотографии

23 июля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка Школы проектной фотографии «Пока никто не видит» (18+) и фестиваль зинов и фотокниг «Жердёла» (18+). Вход свободный.

Школа проектной фотографии базируется в самарской галерее «Виктория» с 2016 года, а с 2022-го существует онлайн-группа, что позволяет объединить людей из разных городов и стран. Работы участников курсов школы находятся в коллекциях Музея современного искусства «Гараж» (Москва), Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург), галереи «Виктория» (Самара) и других институций.

Проектная фотография – это художественное высказывание, цельный проект на определенную тему, который в качестве основы использует фотографию. На выставке авторы из разных городов представят свои проекты –  инсталляции, объекты, сайт-специфик проекты, персональные и групповые зины – о сокровенном и скрытом. В этом году отдельные участники предлагают не только смотреть на работы, но взаимодействовать с ними: копать, забираться, раскрашивать, рассказывать, трогать и листать.

Участники выставки: Лана Глюк (Москва), Наталия Дудина (Екатеринбург), Мария Ковалевская (Санкт-Петербург), Ангелина Кокорева (Самара), Варвара Макарова (Самара), Михаил Попов (Самара), Екатерина Путря (Санкт-Петербург), Наталья Шульгина (Самара) и другие.

Выставка продлится до 3 августа. Куратор – руководитель Школы проектной фотографии Кристина Сырчикова.

Одновременно с выставкой в «ЗИМ Галерее» откроется фестиваль зинов и фотокниг. Зины – авторские печатные издания, которые выпускаются небольшими тиражами и зачастую производятся художниками, фотографами и писателями вручную.

«Жердёла» (диалектное название сорта мелкого абрикоса) – ежегодный фестиваль, основанный художницей и куратором Лерой Кругловой в 2022 году в Ростове-на-Дону. За четыре года он проводился также в Краснодаре, Москве и Ставрополе.

В Самаре «Жердёла» пройдет впервые благодаря Школе проектной фотографии. На фестивале, который состоит из конкурса, выставки и публичной программы, представят зины, фотокниги, независимые журналы, книги художника и комиксы более 100 авторов со всей России. Большинство работ выпущено в 2025 году.

Выставки будут работать на двух площадках: в «ЗИМ Галерее» (23–27 июля) и независимом книжном магазине «Зеленая Дама» (24 июля – 6 августа). В рамках публичной программы пройдет экскурсия с участием авторов, а также выступят самарские спикеры, которые занимаются самиздат-культурой: авторы, лекторы, коллекционеры и независимые издатели. 

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