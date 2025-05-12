Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители узнают о развитии электрического транспорта нашего города за его и смогут зайти внутрь старинных деревянных трамваев.
Музей Самарского ТТУ примет участие во Всероссийской акции "Ночь музеев"
В связи с ремонтом водопровода.
По улице Льва Толстого в Самаре будет временно изменена схема движения транспорта
На сегодняшний день 1055 объектов региона, в том числе 802 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учёта тепла
Художница рисует фабрики и заводы, на которые много лет смотрела из окна офиса, вплетая в свои работы женские вещи и образы, которые кажутся мелкими и неважными по сравнению с огромной трудозатратной промышленностью.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Завод на моей юбке» самарской художницы Марии Самойловой
С 5 по 12 мая на территории Самарской области произошло 105 техногенных пожаров. Погибли, к сожалению, 4 человека.
МЧС СО: об оперативной обстановке в региoне
Оборудование уже активно используется, проведены первые исследования. Врачи отмечают высокое качество снимков, которое по эффективности приближается к компьютерной томографии.
В Отрадненскую больницу поступили два современных рентген-аппарата
«Новая высота»: в Самаре состоится финал международного турнира по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет
Тольяттинцы смогут увидеть балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» и оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин».
Состоятся гастроли САТОБ в Тольятти
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Завод на моей юбке» самарской художницы Марии Самойловой

12 мая 2025 17:15
132
Художница рисует фабрики и заводы, на которые много лет смотрела из окна офиса, вплетая в свои работы женские вещи и образы, которые кажутся мелкими и неважными по сравнению с огромной трудозатратной промышленностью.

14 мая в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Завод на моей юбке» (12+) самарской художницы Марии Самойловой.  В экспозиции представят работы в разных жанрах и техниках, посвященные производственной тематике и женскому труду. Вход свободный.

Мария Самойлова – самарская художница, работающая с социальными и общественными темами, такими, как общество потребления, женский труд, социум и его отношения, место обычного человека в сложном мире.

В проекте «Завод на моей юбке» художница обращается только к теме невидимого женского труда и пытается выйти за рамки дихотомий «мужское-женское», «промышленное-ручное», «общественное-интимное», «рабочее-домашнее».

– Несколько лет я работала на разных по размеру, направлению и подходам к управлению заводах. Моя работа требовала операционной эффективности и скрупулезности: в сжатые сроки я готовила пакеты тендерной документации, превращая стандартные формы в безупречные документы. Руководство настолько доверяло качеству моей работы, что подписывало бумаги без дополнительных проверок – этот уровень уверенности стал одним из факторов, обеспечивших заключение контрактов на миллионы. Однако в коллективе мою роль часто сводили к стереотипному ярлыку – «девушка с бумажками», – рассказывает Мария Самойлова.

Художница рисует фабрики и заводы, на которые много лет смотрела из окна офиса, вплетая в свои работы женские вещи и образы, которые кажутся мелкими и неважными по сравнению с огромной трудозатратной промышленностью.

В экспозиции представлены произведения, выполненные в разных жанрах – живопись, графика, фотография, скульптура, используя сочетание разных материалов и техник.

Мария Самойлова окончила Самарский государственный экономический университет и Самарское художественное училище имени Петрова-Водкина, а также курсы в нескольких частных художественных школах (Школа современного искусства Quadro  Оксаны Стоговой, Школа современного искусства «Концепция», Школа авангарда Сергея Баландина, мастерская «Среда обучения», мастерская Арсения Жиляева). Продолжает обучение в магистратуре Самарского университета по специальности «Философия».

Участница групповых выставок в Самаре, Москве, Хабаровске, Никола-Ленивце. Соорганизатор сообщества и творческого пространства Палатка Group.

Выставка продлится до 1 июня.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Посетители узнают о развитии электрического транспорта нашего города за его и смогут зайти внутрь старинных деревянных трамваев.
12 мая 2025, 17:56
Музей Самарского ТТУ примет участие во Всероссийской акции "Ночь музеев"
Посетители узнают о развитии электрического транспорта нашего города за его и смогут зайти внутрь старинных деревянных трамваев. Общество
118
В связи с ремонтом водопровода.
12 мая 2025, 17:45
По улице Льва Толстого в Самаре будет временно изменена схема движения транспорта
В связи с ремонтом водопровода. ЖКХ
106
На сегодняшний день 1055 объектов региона, в том числе 802 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
12 мая 2025, 17:36
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учёта тепла
На сегодняшний день 1055 объектов региона, в том числе 802 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. ЖКХ
123
В центре внимания
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
12 мая 2025  13:35
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
231
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
12 мая 2025  11:42
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
228
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
12 мая 2025  09:22
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
170
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
426
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
625
Весь список