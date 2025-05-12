В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Завод на моей юбке» самарской художницы Марии Самойловой

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14 мая в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Завод на моей юбке» (12+) самарской художницы Марии Самойловой. В экспозиции представят работы в разных жанрах и техниках, посвященные производственной тематике и женскому труду. Вход свободный.



Мария Самойлова – самарская художница, работающая с социальными и общественными темами, такими, как общество потребления, женский труд, социум и его отношения, место обычного человека в сложном мире.



В проекте «Завод на моей юбке» художница обращается только к теме невидимого женского труда и пытается выйти за рамки дихотомий «мужское-женское», «промышленное-ручное», «общественное-интимное», «рабочее-домашнее».



– Несколько лет я работала на разных по размеру, направлению и подходам к управлению заводах. Моя работа требовала операционной эффективности и скрупулезности: в сжатые сроки я готовила пакеты тендерной документации, превращая стандартные формы в безупречные документы. Руководство настолько доверяло качеству моей работы, что подписывало бумаги без дополнительных проверок – этот уровень уверенности стал одним из факторов, обеспечивших заключение контрактов на миллионы. Однако в коллективе мою роль часто сводили к стереотипному ярлыку – «девушка с бумажками», – рассказывает Мария Самойлова.



Художница рисует фабрики и заводы, на которые много лет смотрела из окна офиса, вплетая в свои работы женские вещи и образы, которые кажутся мелкими и неважными по сравнению с огромной трудозатратной промышленностью.



В экспозиции представлены произведения, выполненные в разных жанрах – живопись, графика, фотография, скульптура, используя сочетание разных материалов и техник.



Мария Самойлова окончила Самарский государственный экономический университет и Самарское художественное училище имени Петрова-Водкина, а также курсы в нескольких частных художественных школах (Школа современного искусства Quadro Оксаны Стоговой, Школа современного искусства «Концепция», Школа авангарда Сергея Баландина, мастерская «Среда обучения», мастерская Арсения Жиляева). Продолжает обучение в магистратуре Самарского университета по специальности «Философия».



Участница групповых выставок в Самаре, Москве, Хабаровске, Никола-Ленивце. Соорганизатор сообщества и творческого пространства Палатка Group.



Выставка продлится до 1 июня.