В Жигулевске полицейские и ЮИДовцы провели мероприятие по дорожной безопасности

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В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники О МВД Жигулевска вместе с представителями родительского патруля и ЮИДовцами обратились к участникам дорожного движения.

Инспекторы Госавтоинспекции акцентировали внимание пешеходов на обязательном ношении световозвращающих элементов, рассказали детям и родителям о необходимости их применения на верхней одежде и рюкзаках школьников в темное время суток и условиях неблагоприятной погоды, а юные помощники полицейских провели познавательную викторину по ПДД и вручили автолюбителям снежинки, сделанные собственными руками, и памятки с правилами дорожного движения, которые необходимо соблюдать зимой, а детям – светящиеся брелоки, чтобы они были более заметны на дороге.



Также полицейские предупредили юных пешеходов об опасности катания на санках, ледянках и «ватрушках» с несанкционированных горок, расположенных рядом с проезжей частью, в том числе во дворах. Особое внимание обратили на недопустимость игр вблизи дорог и в местах очистки снега. Родителям напомнили, насколько важно и нужно своевременно обучать детей ориентированию в дорожной ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО