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В Жигулевске на стадионе «Спутник» состоялось торжественное открытие спортивного объекта, построенного по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды"



Стадион был основан ветераном спорта Трошиным Александром Ивановичем в 1966 году. Он и его футбольная команда «Цементник» варили ворота, выравнивали поле, сажали газон, устраивали раздевалки для детей. Но пришло время обновить стадион, и теперь здесь обустроен тротуар, установлены скамейки и урны, построены детская и спортивная площадки.

Фото: Центр развития физической культуры и спорта