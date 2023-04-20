В Жигулевске могут возникнуть пробки из-за ремонта на участке М5 "Урал"

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В четверг, 20 апреля, на отрезке трассы М5 "Урал" ведутся работы по восстановлению обочины автомобильной дороги.

В "Поволжуправтодоре" сообщили, что из-за ремонта на км 960+700 в Жигулевске могут возникнуть транспортные заторы в течение дня, пишет Сова.



Специалисты просят это учитывать, соблюдать скоростной режим и внимательно смотреть на временные дорожные знаки.



В Минтрансе Самарской области ранее сообщали, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году планируется обновить 233,4 км - всего 85 объектов.