В Загородном парке состоится фестиваль «Здоровье. Самара. 2022» 

В Загородном парке состоится фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022».
Он пройдёт в воскресенье, 18 сентября, с 11.00 до 18.00.
Мероприятие несет профилактический характер, и направлено на укрепление общественного здоровья путем увеличения доступности диагностических мер, вакцинации от вируса Соvid-19, а также информирования населения о диспансеризации в соответствии с национальными проектами.
На фестивале «Здоровье Самара. 2022» Вас ждут:
- передвижные мобильные пункты для быстрой диагностики населения
- серия 20-минутных лекций на понятные практически применимые темы
- аллея ведущих частных клиник Самары
- мастер-класс среди людей пенсионного возраста по скандинавской ходьбе
- мастер-классы по футболу
- фитнес-программы для посетителей фестиваля в течение дня
Фото: администрация Самары