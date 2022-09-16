В Загородном парке состоится фестиваль «Здоровье. Самара. 2022» 

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В Загородном парке состоится фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022».



Он пройдёт в воскресенье, 18 сентября, с 11.00 до 18.00.



Мероприятие несет профилактический характер, и направлено на укрепление общественного здоровья путем увеличения доступности диагностических мер, вакцинации от вируса Соvid-19, а также информирования населения о диспансеризации в соответствии с национальными проектами.



На фестивале «Здоровье Самара. 2022» Вас ждут:



- передвижные мобильные пункты для быстрой диагностики населения

- серия 20-минутных лекций на понятные практически применимые темы

- аллея ведущих частных клиник Самары

- мастер-класс среди людей пенсионного возраста по скандинавской ходьбе

- мастер-классы по футболу

- фитнес-программы для посетителей фестиваля в течение дня

Фото: администрация Самары