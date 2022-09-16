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В Загородном парке состоится фестиваль «Здоровье. Самара. 2022» 

16 сентября 2022 19:33
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Он пройдёт в воскресенье, 18 сентября, с 11.00 до 18.00. 

В Загородном парке состоится фестиваль здоровья и активного долголетия «Здоровье. Самара. 2022». 
 
Он пройдёт в воскресенье, 18 сентября, с 11.00 до 18.00. 
 
Мероприятие несет профилактический характер, и направлено на укрепление общественного здоровья путем увеличения доступности диагностических мер, вакцинации от вируса Соvid-19, а также информирования населения о диспансеризации в соответствии с национальными проектами. 
 
На фестивале «Здоровье Самара. 2022» Вас ждут: 
 
- передвижные мобильные пункты для быстрой диагностики населения 
- серия 20-минутных лекций на понятные практически применимые темы 
- аллея ведущих частных клиник Самары 
- мастер-класс среди людей пенсионного возраста по скандинавской ходьбе 
- мастер-классы по футболу 
- фитнес-программы для посетителей фестиваля в течение дня

 

Фото:   администрация Самары

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