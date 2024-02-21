В Волжском районе снова искали нелегальных мигрантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
В МТЛ Арене сыграны матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Стали известны подробности ЧП в порту Самары, где погиб рабочий
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Самарский политех принял решение о повторном проведении заключительного тура олимпиады САММАТ
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Более 200 жителей Самарской области подали заявки в новый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло
Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.35
-0.06
EUR 99.56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Волжском районе снова искали нелегальных мигрантов

21 февраля 2024 09:50
179
В Волжском районе снова искали нелегальных мигрантов

Сотрудники УВМ Главного Управления МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на территории распределительного центра в Волжском районе.

В ходе рейда выявлено 19 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.18.10 КоАП РФ. Кроме того, из числа вышеуказанных граждан пятеро прибывали на территории Российской Федерации незаконно.

Сотрудники полиции напоминают, что за привлечение иностранных граждан к незаконной трудовой деятельности, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, санкция по которой для физических лиц предусматривает наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 250 до 800 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
593
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
387
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
387
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1536
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
814
Весь список