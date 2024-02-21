В Волжском районе снова искали нелегальных мигрантов

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Сотрудники УВМ Главного Управления МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на территории распределительного центра в Волжском районе.

В ходе рейда выявлено 19 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.18.10 КоАП РФ. Кроме того, из числа вышеуказанных граждан пятеро прибывали на территории Российской Федерации незаконно.

Сотрудники полиции напоминают, что за привлечение иностранных граждан к незаконной трудовой деятельности, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, санкция по которой для физических лиц предусматривает наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 250 до 800 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.