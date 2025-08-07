Я нашел ошибку
Главные новости:
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Цель конкурса – популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства.
Идет прием заявок на II Всероссийский конкурс лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества»
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых

7 августа 2025 19:56
106
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.

В  участковый пункт полиции юг-1 Отдела МВД России по Волжскому району  поступило  сообщение от бдительного гражданина. Мужчина заметил в салоне маршрутного транспорта 4-летнего ребёнка, который находился без сопровождения взрослых. Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел  быстро установили контакт с напуганным ребёнком и обеспечили ему необходимую поддержку. Полицейские проявили внимание и заботу, успокоили малыша в стрессовой ситуации.

Благодаря современным технологиям и слаженной работе сотрудников, удалось в кратчайшие сроки установить законных представителей ребёнка. Всё это время с малышом находились полицейские.

Узнав о случившемся, мама мальчика немедленно отправилась в пункт полиции и забрала его. Как выяснилось, ребенок отстал от мамы, сел в общественный транспорт и уехал в неизвестном направлении.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции и помощи неравнодушного гражданина, удалось предотвратить возможную опасность и обеспечить безопасность малолетнего ребенка до приезда его матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   freepik.com

