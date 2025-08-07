В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых

106

В участковый пункт полиции юг-1 Отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от бдительного гражданина. Мужчина заметил в салоне маршрутного транспорта 4-летнего ребёнка, который находился без сопровождения взрослых. Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел быстро установили контакт с напуганным ребёнком и обеспечили ему необходимую поддержку. Полицейские проявили внимание и заботу, успокоили малыша в стрессовой ситуации.

Благодаря современным технологиям и слаженной работе сотрудников, удалось в кратчайшие сроки установить законных представителей ребёнка. Всё это время с малышом находились полицейские.

Узнав о случившемся, мама мальчика немедленно отправилась в пункт полиции и забрала его. Как выяснилось, ребенок отстал от мамы, сел в общественный транспорт и уехал в неизвестном направлении.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции и помощи неравнодушного гражданина, удалось предотвратить возможную опасность и обеспечить безопасность малолетнего ребенка до приезда его матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com