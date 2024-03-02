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В Вологодской области испекли самый большой пряник в России. Рекорд был зафиксирован специалистами Книги рекордов страны. Готовое кондитерское изделие весит 382 кг, сообщают «Известия». Размер подковы-пряника составляет 3,5x4 м.

Для изготовления сладости потребовалось более 120 кг муки, около 60 кг сахара, порядка 88 кг брусники для начинки и 75 кг помадки для покрытия десерта. Рекорд был установлен на фестивале «Русская тройка» в деревне Ерофейка. Подкову украсили виньеткой из сахарной пасты и эмблемой смотра из сахарной бумаги.

Фото: freepik.com