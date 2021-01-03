В Волгоградской области прорвался трубопровод с кипятком

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Число пострадавших в результате прорыва трубопровода в городе Волжском Волгоградской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

Прорыв трубы диаметром 600 мм произошел в воскресенье в Волжском по улице Оломоуцкая.

"Число пострадавших из-за прорыва трубопровода с кипятком увеличилось до четырех человек, двое находятся в реанимации больницы №25, двое - в ожоговом центре. Все получившие ожоги - мужчины 27, 30, 65 и 75 лет", - сказали в комитете здравоохранения. - "Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, состояние четвертого - средней степени тяжести", - добавили в комитете. Среди госпитализированных сотрудник ГУ МЧС по региону, который пострадал при спасении людей на месте ЧП, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил региональным профильным комитетам в связи с инцидентом в кратчайшие сроки устранить последствия, а также выяснить причины ЧП для принятия мер по предупреждению подобных происшествий, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Для проведения ремонтных работ от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключено население в семи микрорайонах Волжского. В районе прорыва трубопровода перекрыта автомобильная дорога, добавили ТАСС в областной администрации.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив