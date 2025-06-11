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В Управлении Росреестра по Самарской области прошла интеллектуальная игра «Сделано в России»

11 июня 2025 17:47
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В мероприятии приняли участие сотрудники самарского Росреестра, филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области, студенты и аспиранты Самарского государственного университета.

В преддверии Дня России в Управлении Росреестра по Самарской области была организована интеллектуальная игра «Сделано в России», посвященная историческим, географическим, культурным событиям и особенностям нашей Родины. В мероприятии приняли участие сотрудники самарского Росреестра, филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области, студенты и аспиранты кафедры гражданского и предпринимательcкого права Самарского государственного университета.

Участников ждали четыре тура, содержащие вопросы разной сложности. Интеллектуалы освежили свои знания по истории нашего государства, начиная с времен Ивана Грозного – до наших дней, когда указом Президента в 1994 году 12 июня стал Днем принятия декларации о государственном суверенитете, получив государственное значение и став впоследствии  Днем рождения Российской Федерации.

Кроме этого, сотрудники ведомств и студенты вспомнили интересные географические названия нашей страны, этапы экономического развития, вехи культурных событий и особенности национальной самобытности. Отдельно поговорили о пути России в искусстве: живописи, музыке, литературе и телевидении.

В результате звание победителя досталось команде «Молодежь Росреестра».

Заведующая кафедрой гражданского и предпринимательства Самарского государственного университета им. Королева, доцент Валентина Дмитриевна Рузанова отметила: «Отрадно видеть, что сегодня в зале присутствовали и опытные сотрудники, и молодежь. Интеллектуальный квиз объединил людей, готовых покорять новые вершины знаний. Выражаю искреннюю благодарность руководству самарского Росреестра за теплый прием и организацию сегодняшнего мероприятия. Оно стало ярким доказательством того, что интеллектуальные игры продолжают привлекать внимание,  игра объединяет нас не только в зале, но и за его пределами. Совместные усилия самарского Росреестра и Государственного университета позволяют нам достичь новых высот в развитии государственной службы, а также профориентации студентов юридической специальности».

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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