В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности

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Под руководством начальника управления, полковника полиции Евгения Панкова прошло оперативное совещание, на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности подразделений за первое полугодие 2024 года и определены задачи на очередной период.

За отчетный период 2024 года сотрудники и военнослужащие подразделений управления принимали участие в обеспечении правопорядка и безопасности в ходе проведения 150 общественно-политических, праздничных и спортивных мероприятий.

Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области на регулярной основе оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, таможни и полиции при задержании преступников, пресечении различного рода правонарушений, проведении оперативных мероприятий и следственных действий по уголовным делам. В общей сложности за отчетный период бойцы специальных подразделений управления приняли участие более чем в 1,2 тысяч специальных мероприятий. В ходе проведения мероприятий изъято 39 килограммов наркотических веществ, 48 единиц оружия и около 7 тысяч боеприпасов различного калибра.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено свыше 10 тысячи проверок соблюдения владельцами условий хранения оружия. По результатам проверок составлено более 1,1 тысячи протоколов об административных нарушениях. Уровень удовлетворенности граждан оказанными государственными услугами по линии ЛРР составил 96,55%. Группами задержания вневедомственной охраны осуществлено около 4 тысяч выездов по сигналам «Тревога», пресечено свыше 660 правонарушений на охраняемых объектах. Краж с охраняемых объектов не допущено.