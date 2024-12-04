В управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области прошла экскурсия для учеников школы города Самары

107

В рамках мероприятия школьники ознакомились с особенностями работы сотрудников кинологической службы.

Особое внимание было уделено демонстрации задержания преступника с использованием служебной собаки. Ребята увидели, как эффективно взаимодействуют кинологи и их четвероногие напарники при выполнении различных задач.

Кроме того, ученикам рассказали о том, как содержатся и ухаживают за служебными собаками, чем их кормят, а также как важно поддерживать их физическую форму и здоровье. Ребята смогли увидеть учебные места, где отрабатываются действия при конвоировании на железнодорожном транспорте и автомобиле.

В завершении мероприятия состоялась беседа о профилактике экстремизма и вреде алкоголя, курения и наркотиков, в ходе которой сотрудники УФСИН подчеркнули важность здорового образа жизни и осознания ответственности за свои поступки.