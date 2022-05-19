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В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО успешно реализуется программа «Десятилетие детства»

19 мая 2022 18:57
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В рамках данной акции в филиалах УИИ проведен ряд мероприятий.

В рамках данной акции в филиалах УИИ проведен ряд мероприятий. Так, в филиале по Автозаводскому району города Тольятти старшим инспектором майором внутренней службы Мариной Федоровой прочитана лекция об особенностях уголовной ответственности и видах наказаний несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, организован семинар о влиянии криминальной субкультуры на неокрепший разум подростка.

В другом филиале – по Куйбышевскому району Самары проведены спортивные соревнования среди ребят. Там же прошел турнир по шашкам.

А в филиале по Сергиевскому району Самарской области состоялась профориентационная игра для ребят с ограниченными возможностями и читательская конференция по произведениям российских писателей о Великой Отечественной войне.

С целью знакомства с творчеством советского писателя и публициста Валентина Распутина - одного из признанных мастеров «деревенской прозы», на территории тольяттинской библиотеки №12 проведена акция-челлендж «Верный сын земли русской». Приняли участие два несовершеннолетних осужденных.

Воспитательная работа, проводимая сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, является основным средством исправления несовершеннолетних осужденных. Она направлена на формирование у подростков законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, повышение образовательного и культурного уровня, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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