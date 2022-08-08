В УФСИН СО прошел 41-й фестиваль сотрудников УИС

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По сложившейся традиции мероприятие проводилось на ведомственных турбазах «Электрон» и «Раздолье», близ города Тольятти. Церемонию открытия провел заместитель начальника УИС региона полковник внутренней службы Олег Петухов.

Программа 41-го фестиваля была увлекательной и содержательной. Участники соревновались за призовые места в турнире по волейболу, военно-прикладной и командной эстафете. Также демонстрировали свои таланты в конкурсе художественного творчества.

Надо отметить, что наряду с сотрудниками УИС Самарской области в мероприятии приняли участие и члены их семей.

По итогам фестиваля победителем стала сборная ИК-26 УФСИН России по Самарской области. «Серебро» завоевала команда следственного изолятора №2, а третье место досталось сотрудникам следственного изолятора №4.

В церемонии награждения приняли участие почетные гости. Это заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, член общественного совета Алексей Колесников, заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов. Музыкальное настроение мероприятия создавала кавер группа Фернандез бенд.

Участникам мероприятия вручены грамоты, дипломы и ценные подарки.

Начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов поздравил победителей и поблагодарил конкурсантов за активное участие. Также выразил надежду, что на следующем фестивале сотрудники покажут себя не менее достойно, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области