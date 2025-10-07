Я нашел ошибку
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
В УФСИН СО состоялись траурные мероприятия в память о полковнике внутренней службы Евгении Бородине

7 октября 2025 15:39
233
7 октября 1997 года в Сызрани он был подло убит по пути домой со службы.

7 октября 1997 года в городе Сызрань трагически погиб начальник СИЗО-2, полковник внутренней службы Евгений Николаевич Бородин. Он был подло убит по пути домой со службы. Преступник был установлен и понёс заслуженное наказание.

Светлую память о Евгении Николаевиче бережно хранят сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы. В его честь в городе Самаре названа школа № 62, на фасаде которой установлена мемориальная доска. Ежегодно в учреждениях УИС региона проводятся спортивные соревнования по служебному многоборью, приуроченные к дате его гибели.

В день трагедии сотрудники и ветераны УФСИН посетили городское кладбище, где возложили живые цветы к могиле офицера. Участники церемонии почтили память Евгения Николаевича тёплыми словами, отметив его преданность долгу, высокие профессиональные и человеческие качества. Особо подчёркивалось, что его жизнь и подвиг станут важным жизненным ориентиром для молодых специалистов ведомства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

