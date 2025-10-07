В УФСИН СО состоялись траурные мероприятия в память о полковнике внутренней службы Евгении Бородине

233

7 октября 1997 года в городе Сызрань трагически погиб начальник СИЗО-2, полковник внутренней службы Евгений Николаевич Бородин. Он был подло убит по пути домой со службы. Преступник был установлен и понёс заслуженное наказание.

Светлую память о Евгении Николаевиче бережно хранят сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы. В его честь в городе Самаре названа школа № 62, на фасаде которой установлена мемориальная доска. Ежегодно в учреждениях УИС региона проводятся спортивные соревнования по служебному многоборью, приуроченные к дате его гибели.

В день трагедии сотрудники и ветераны УФСИН посетили городское кладбище, где возложили живые цветы к могиле офицера. Участники церемонии почтили память Евгения Николаевича тёплыми словами, отметив его преданность долгу, высокие профессиональные и человеческие качества. Особо подчёркивалось, что его жизнь и подвиг станут важным жизненным ориентиром для молодых специалистов ведомства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО