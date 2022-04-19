В УФСИН СО состоялись  соревнования по волейболу

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За титул победителя на волейбольной площадке спортивного зала Самарского юридического института ФСИН России сошлись сборные команды из 21 учреждения уголовно-исполнительной системы области.

Отборочные игры турнира проходили по олимпийской системе с выбыванием. В финальный этап, проходивший по круговой системе, вышли команды: УК, ИК-26, ИК-29 и аппарат Управления УИС региона.

В упорном противостоянии почетное третье место досталось волейболистам из ИК-26, победившим команду аппарата Управления в третьем решающем сете. Звание чемпионов между собой разыграли команды из ИК-29 и УК. Судьба золотых медалей соревнований также определилась в решающем третьем сете. Команда ИК-29 была настроена решительно, и переиграла команду Управления по конвоированию, занявшую вторую ступень пьедестала почета.

Призеры соревнований награждены дипломами, кубками и медалями, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области