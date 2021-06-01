В УФСИН СО состоялась акция «Дети – наше счастье»

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Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей. В рамках акции осужденные всех исправительных учреждений Самарской области приняли участие в записи аудиосказок, а после передали их своим семьям.

Запись осуществили в студиях кабельного телевидения при колониях. К организации подошли креативно, входили в образ, читали по ролям. Были озвучены как русско-народные сказки, так и произведения известных детских писателей.

Акцию поддержали и члены Общественного совета при УФСИН. Так, Алексей Семин собрал весь присланный материал и выпустил СД-сборник под одноименным названием «Дети – наше счастье». Теперь диски со сказками будут переданы участникам акции, которые смогут презентовать их своим детям, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН СО