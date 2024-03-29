В УФСИН СО проведен отборочный этап Чемпионата ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия

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На базе отдела специального назначения УФСИН России по Самарской области прошел отборочный этап чемпионата ФСИН России среди сотрудников подразделений специального назначения территориальных органов ФСИН России, дислоцирующихся в Приволжском федеральном округе по практической стрельбе из стрелкового оружия.

В традиционном чемпионате по практической стрельбе из автоматического и короткоствольного оружия среди подразделений специального назначения приняли участие 14 команд из регионов Приволжского федерального округа. Всего участников насчитывалось более 50.

По итогам соревнований первое место заняла команда отдела специального назначения УИС Удмуртской Республики «Кречет», второе место у сборной УФСИН России по Республике Мордовия «Гепард», третьего места удостоилась команда ОСН «Мангуст» УФСИН России по Самарской области.

Победителям вручили кубки, медали и дипломы. В мае они отправятся в город Санкт Петербург, где пройдет заключительный этап чемпионата.

В завершении призеров тепло поздравил начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов, пожелав им дальнейших успехов в службе, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области