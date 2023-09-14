В УФСИН СО осужденных консультируют врачи узких специальностей

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В самарских пенитенциарных учреждениях организовано врачебное консультирование осужденных специалистами выездной мобильной врачебной бригады, созданной из квалифицированных врачей-специалистов структурных подразделений МСЧ-63 ФСИН России. Это терапевт, хирург, дерматовенеролог, инфекционист, окулист и другие.

Кроме того, в учреждениях проводятся инструментальные методы обследования пациентов (ультразвуковое исследование, суточное мониторирование сердечной деятельности и уровня артериального давления и другие).

В результате - всем нуждающимся пациентам, из числа осужденных и лиц, заключенных под стражу, проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направленных на ранее выявление признаков развития хронических заболеваний, определяется необходимость в обследовании и лечении в условиях лечебно-профилактических учреждений, назначается, либо корректируется ранее назначенное амбулаторное лечение.

Работа выездных врачебных бригад позволяет улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи прикрепленному контингенту, оказываемой в амбулаторных условиях, расширить охват проведением лечебно-диагностических мероприятий и диспансерного наблюдения, оптимизировать случаи плановой госпитализации пациентов в лечебно-профилактические учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО