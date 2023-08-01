В УФСИН России по Самарской области состоялось распределение выпускников высших учебных заведений ФСИН России

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Мероприятие по распределению выпускников 2023 года, завершивших обучение в ведомственных вузах ФСИН России, прошло в актовом зале Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. К выполнению служебных обязанностей в учреждениях регионального УФСИН приступят 42 дипломированных специалиста. Это выпускники Академии права и управления ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Воронежского института ФСИН России и Владимирского юридического института ФСИН России.

С новым жизненным и профессиональным этапом молодых сотрудников поздравили врио начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Демидов, заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко, начальник отдела собственной безопасности полковник внутренней службы Александр Колмаков.

Выступающие отмечали, что молодым офицерам предстоит решать комплекс задач, определенных руководством ФСИН России. При этом они не должны останавливаться на достигнутом. Необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, юридическую грамотность.

В свою очередь полковник внутренней службы Александр Колмаков нацелил вновь прибывших специалистов на полное освоение круга обязанностей, неустанное противодействие коррупции и других негативных явлений. Кроме того, он привел яркие примеры, показывающие, к чему ведут неслужебные связи.

Молодые специалисты пополнят ряды подразделений режима и надзора, оперативной, производственной, воспитательной, психологической службы, подразделений охраны, спецназа и уголовно-исполнительной инспекции. Помощь в адаптации к новым условиям работы, приобретению навыков и умений на местах будут оказывать закрепленные наставники из числа опытных сотрудников учреждений.

В этот же день выпускники вместе с представителями от исправительного учреждения убыли к местам несения службы.