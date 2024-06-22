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В УФСИН России по Самарской области отметили День кинологической службы уголовно-исполнительной системы

22 июня 2024 11:22
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В УФСИН России по Самарской области отметили День кинологической службы уголовно- исполнительной системы.

В УФСИН России по Самарской области отметили День кинологической службы уголовно-исполнительной системы. Службе кинологов в сфере исполнения уголовных наказаний исполнилось 115 лет.
 
 В 1909 году в этот день в Санкт-Петербурге зародился первый питомник и учебный центр для подготовки собак-полицейских, положив начало истории кинологической службы.
 
 На службе в уголовно-исполнительной системе кинологи занимаются подготовкой служебных собак и их эффективным применением. Они осуществляют контрольный осмотр транспортных средств на территории учреждений УИС, патрулированием внутренних и внешних запретных зон, поиском и задержанием бежавших преступников, обнаружением наркотиков, а также участвуют в оперативно-розыскных и профилактических мероприятиях.
 
 Кинологическая служба является важной ветвью в системе охраны пенитенциарных подразделений Самарской области. Ее сотрудники преданно служат интересам уголовно-исполнительной системы, прилагают все усилия и знания для вклада в борьбу с правонарушениями на территориях, подведомственных УФСИН.

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