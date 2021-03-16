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В ЦРК «Художественный» приглашают на фотоэкскурсию «Самарские наличники»

16 марта 2021 16:01
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Состоится церемония открытия выставки видов домовой резьбы купеческих особняков старой Самары.

18 марта в Арт-фойе ЦРК «Художественный» в 16.00 состоится церемония открытия выставки видов домовой резьбы купеческих особняков старой Самары, фотоэкскурсия «Самарские наличники».

Есть ли жизнь за окнами в старых деревянных домах, или время в них остановилось? – с таким риторическим вопросом обращаются организаторы выставки видов домовой резьбы «Самарские наличники» к посетителям Центра российской кинематографии «Художественный».  Пристально вглядываясь в остатки почерневшей от времени деревянной резьбы, невольно слышишь отдаленное от нас многими веками эхо Древней Руси. Улицы старой Самары – рукотворная память, они как немые свидетели дней минувших.

Самара начала свою жизнь, как и многие другие города с богатой историей, с бревенчатой крепости. Она неоднократно подвергалась пожарам и снова отстраивалась. Поэтому самые старые дома современной Самары датируются второй половиной XIX века. Когда-то мещан и крестьян было больше, чем купцов и дворян и, если зажиточные горожане могли себе позволить отстроить каменный дом, то владельцы парикмахерских, обувщики и мелкие торговцы такой возможности не имели. А ведь именно благодаря этому мы с вами и по сей день можем наслаждаться орнаментальной резьбой с затейливой вязью – богатым наследием наших предков. 

Этническое своеобразие Самары, возникшей на пересечении традиционных кочевий поволжских народов и великих торговых путей, нашло отражение в украшении домов и для современных жителей города оно представляет теперь не только художественную, но и историческую ценность. Среди множества домов вы не увидите двух одинаковых по резьбе, даже просто похожие встретить трудно.  Кружевное убранство изысканных резных узоров на фасадах и оконных наличниках является истинным украшением старой Самары, создающим ее неповторимый облик. 

Мы любим наш родной город за его самобытную, неповторимую красоту! Но главное богатство – это его люди, наполненные радостью творчества! Особое место в экспозиции выставки «Самарские наличники» занимают образцы домовой резьбы, выполненные нашими современниками, самарскими мастерами – резчиками – продолжателями славных традиций деревянного зодчества Самарской губернии. 

Гости города, туристы чаще всего интересуются именно деревянной архитектурой города – материализованным воплощением языческих обрядовых символов. Но с каждым годом история уникальных знаний постепенно сходит на нет. Либо на их месте возвышается очередная многоэтажка, либо не выдерживает натиска времени ветхое строение. Тем ценнее сегодня каждый снимок из фотоэкскурсии «Самарские наличники», главной целью которой организаторы видят возможность не только представить еще одну страницу самарского зодчества и его своеобразие, но и привлечь внимание сограждан к сохранению и реставрации уникального наследия, передает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Выставка продолжит свою работу до 9 апреля 2021 года.

Время работы Выставки: с 9.00 до 20.00 ежедневно. 

Вход свободный.

 

 

 

 

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Комментарии

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