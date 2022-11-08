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В Тольятти «Солнечный круг» отметил своё восьмилетие

8 ноября 2022 16:02
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Праздник начался с открытия специализированной детской площадки.

На днях «Солнечный круг» отметил своё восьмилетие. Поздравить единственную в городе сад-школу для детей с тяжёлыми нарушениями развития собрались многие уважаемые люди Тольятти.

Праздник начался с открытия специализированной детской площадки. Казалось бы, простой проект с качелями-каруселями было не так-то просто реализовать для детей с ограниченными возможностями. Об этой площадке в центре мечтали несколько лет. И вот, благодаря фонду “Духовное наследие” и компании “Т Плюс”, мечта, наконец, стала реальностью.

– Зачастую бизнес имеет возможность помогать НКО. Для сотрудничества нужны лишь конкретные проекты, реальные, осязаемые, полезные для города. Мы всегда открыты к предложениям, – объяснил главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.

Вместе с Вадимом Валентиновичем торжественную ленточку, венчавшую новую площадку, перерезали глава Тольятти Николай Ренц, глава тольяттинской православной церкви Епископ Нестор и директор “Солнечного круга” Андрей Теряев. А далее студия праздника “Фан-Фан” устроила настоящее интерактивное представление для воспитанников “Солнечного круга”. 

– Этот центр действительно уникальный в Тольятти, да и во всей России. Перенимать опыт сюда приезжают специалисты из многих регионов страны. И мы со своей стороны настроены сделать всё, что нужно для того чтобы, закрепить этот успех, – заявил на пресс-конференции глава Тольятти Николай Ренц.

Сегодня “Солнечный круг” помогает 170 тольяттинским семьям, в которых воспитывают детей с множественными нарушениями развития. Кто-то приводит ребёнка на полный день, кто-то – только на консультации и творческие мастерские. Так или иначе, центр облегчает жизнь уже 170 семей. Всего в Тольятти более 1000 семей нуждаются в такой помощи.

– Мы работаем в основном за счёт областных субсидий и федеральных грантов (49%). Часть затрат покрывает плата родителей за сад-школу (16%). Остальные средства приносят частные пожертвования и вклад тольяттинского бизнеса. Последние месяцы мы откровенно не добираем благотворительных взносов. Ежемесячно центру не хватает около трёхсот тысяч рублей. По случаю дня рождения на нашем сайте мы открыли специальный сбор “Стань другом Солнечного круга” (раздел “Помочь сейчас”) и надеемся, что скоро наберём необходимую сумму, – рассказала заместитель директора “Солнечного круга” Анна Подгорная.

В завершении праздника своё театрализованное представление показали и сами воспитанники сада-школы. Утренник состоялся настолько светлым и радостным, что не осталось ни тени сомнения: в любой жизни должно быть солнце! И очевидно, что с помощью горожан в самое ближайшее время “Солнечный круг” станет только шире.

 

Фото:   администрация Тольятти

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