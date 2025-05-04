В Тольятти спасли страусенка, найденого в ульяновском лесу

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Приют для лошадей и диких животных «Сармат», который находится под Тольятти, стал опекуном еще одного брошенного животного. На этот раз хозяйке приюта Евгении Манжелеевской принесли спасать маленького эму. Его нашли в Ульяновской области, в лесу. Страусенок находился в коробке.

«Сколько времени птенец страуса провел в лесу, неизвестно. Но успел простыть, так как ночи холодные. У него наблюдается частая «птичья» проблема молодняка - от скудного питания и нехватки кальция суставы выкручиваются вбок. Из-за этого птенец не может стоять. Такая проблема с ногами, как говорят врачи, не лечится. Это и могло послужить причиной избавится от малыша. Способ, которым его владельцы воспользовались, вызывает шок. Страусенок был обречен на гибель от голода и холода», - сообщила Евгения.

В ветклинике страусенку поставили лонгету на поврежденный сустав и назначили усиленное витаминно-кальциевое кормление, пишет Самара-КП.

Фото Приют для лошадей и диких животных *Сармат*