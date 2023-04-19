В Тольятти провели пожарно-тактическое учение: огнеборцы отрабатывали навыки тушения лесных пожаров

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Природные и лесные пожары наносят большой вред природе, являются угрозой жизни и здоровья людей.

В целях отработки взаимодействия лесопожарных формирований и пожарно-спасательных подразделений при тушении лесных пожаров и ликвидации угрозы их перехода на населённые пункты, в Тольятти провели пожарно-тактическое учение.

Задачи учения состояли в проверке реальности планов тушения лесных пожаров на территории Тольяттинского лесничества и готовности сил и средств лесопожарных формирований к тушению лесных пожаров.

Для тушения условного пожара были задействованы силы и средства МКУ «Тольяттинское лесничество», пожарно-спасательных подразделений 31 пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательной службы МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти», а также медицинских организаций, правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

По легенде учения пожар произошел в 17 лесном квартале тольяттинского лесничества, имелась угроза распространения пожара на значительные площади, а также на санаторий «Лесное». Исходная обстановка была обусловлена отсутствием осадков и аномально высокой температурой воздуха на территории региона.

Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться на санаторий «Лесное».

Место проведения пожарно-тактических учений было выбрано не случайно. Летом 2021 года в лесных кварталах под № 17, 25 и 26 тольяттинского лесничества произошел крупный лесной пожар, уничтоживший более 150 га лесных насаждений. Пожар был полностью ликвидирован в короткие сроки, благодаря профессиональным действиям всех участников тушения пожара.

В результате их работы удалось не допустить перехода огня на жилые дома Портпоселка Центрального района Тольятти, а также на санаторий «Лесное», отстоять и сохранить тольяттинский лес, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО