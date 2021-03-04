В Тольятти прошел турнир по бадминтону среди сотрудниц ОВД СО

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Накануне в спортивном зале УМВД России по городу Тольятти прошел турнир по бадминтону среди сотрудниц ОВД Самарской области, посвящённый Международному женскому дню 8 марта.Всего в соревнованиях приняли участие 56 сотрудниц из 28 команд.

В приветственном слове инспектор по особым поручениям отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Ульянов отметил, что для сотрудниц органов внутренних дел физическая подготовка является важной составляющей профессиональной подготовки и, что девушки - сотрудницы органов внутренних дел Самарской области регулярно принимают участие в различных соревнованиях, где показывают хорошие спортивные результаты. Дмитрий Александрович также пожелал участницам состязаний показать красивую игру и получить максимум положительных эмоций.

После окончания соревнований судейской коллегией были подведены итоги по результатам которых командные места распределились следующим образом:

1 место заняла команда Отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области

2 место - команда МУ МВД России «Сызранское»

3 место - УМВД России по г. Тольятти

По завершению соревнований Дмитрий Ульянов поблагодарил девушек за участие в соревнованиях, отметил их высокий уровень физической подготовленности, пожелал дальнейших спортивных достижений и вручил победителям медали и дипломы, а также поздравил с наступающим Международным женским днем, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО