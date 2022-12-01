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В Тольятти проходят рейды по пешеходным переходам

1 декабря 2022 10:56
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В Тольятти проходят рейды по пешеходным переходам

«При ухудшении погоды и метеоусловий соблюдение Правил дорожного движения и осторожности на дороге должны быть неукоснительными, тогда ваша жизнь не будет подвергаться опасности!»

С такими словами обращаются сотрудники ГИБДД Тольятти к участникам дорожного движения при проведении профилактических мероприятий вблизи пешеходных переходов и аварийно-опасных мест.

Полицейские не только следят за соблюдением Правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями, но и напоминают им:
 «Уважаемые пешеходы! Прежде, чем перейти через проезжую часть, дойдите до пешеходного перехода, осмотритесь по сторонам, отвлекитесь от телефона, снимите наушники, капюшон, ограничивающий видимость, оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен. И не забудьте прикрепить к верхней одежде световозвращающие значки и брелоки, обеспечивающие безопасность пешеходов в темное время суток».

«Уважаемые водители! Выбирайте правильный скоростной режим с учетом дорожной ситуации и окружающих условий, а также соблюдайте скоростные ограничения. Всегда снижайте скорость перед пешеходными переходами. Пристегивайтесь ремнем безопасности и не забывайте пристегивать им своих пассажиров. Хотелось бы, чтобы на наших дорогах было как можно меньше аварий».

Теги: БДД

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