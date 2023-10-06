В Тольятти полицейские-кинологи провели показательные выступления для подростков

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В городе Тольятти сотрудники кинологического центра совместно с общественниками приехали в гости к ребятам из социально-оздоровительного центра «Преодоление» и рассказали им об условиях содержания служебных собак, их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы, а также об истории развития служебного собаководства.

Кинологи и их питомцы продемонстрировали подросткам слаженную работу. Наибольший интерес у воспитанников вызвало преследование и захват злоумышленника. Наблюдая за быстрыми, четкими действиями служебной собаки, подростки убедились, что от неё не уйдет ни один нарушитель.

Ребята увлеченно наблюдали за показательными выступлениями и задавали различные вопросы. Подростки интересовались критериями отбора животных и какие породы подходят на службу в полицию.

Начальник ЦКС У МВД России по г. Тольятти майор полиции Елена Королева отметила, что служебные животные – не только верные помощники полицейских, но и лучшие воспитатели подрастающего поколения. Общение с ними дарит много положительных эмоций, учит проявлению заботы и ответственности.

В свою очередь, представитель Общественного совета Татьяна Штангрет подчеркнула, что подобные мероприятия положительно влияют на психоэмоциональное состояние подростков.

В конце встречи воспитанники центра сделали фотографии на память и поблагодарили гостей за интересное, познавательное мероприятие.