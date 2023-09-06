Я нашел ошибку
Главные новости:
В библиотеке появились новые креативные пространства: зал краеведения и зал чтения с «тихой зоной» для индивидуальной работы.
В Тольятти открылась четвертная модельная библиотека
Содержательные программы самодеятельных артистов, наполненные многообразием художественных форм, тронули за душу и профессиональное жюри и зрителей.
В Самаре завершился фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Сейчас спасатели проводят эвакуацию.
Горит здание Самарской городской больницы на улице Мичурина, есть погибший
Дмитрий Азаров и Правительство региона уделяют особое внимание вопросам продовольственной безопасности и поддержки сельхозпроизводителей.
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с Первым заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Кириллом Лёвиным
По предварительным данным, позже мужчина свел счеты с жизнью.
В Чапаевске во время ссоры муж убил жену
В этой встрече сыграют легенды московского «Спартака» против Сборной Мира.
Сергей Корниленко сыграет в составе Сборной Мира в матче легенд памяти Ильи Цымбаларя
Состоялась передача специального оборудования для членов казачьего добровольческого отряда «Ермак» - участников СВО.
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал благоустроенный парк «Молодежный» и передал бойцам СВО партию спецтехники
Пожарных освободят от ответственности за таран автомобилей
Пожарных хотят освободить от ответственности за таран автомобилей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.84
0.3
EUR 105.08
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Расписание работы кинотеатра «Филин» на эту неделю
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти открылась четвертная модельная библиотека

6 сентября 2023 22:38
233
В библиотеке появились новые креативные пространства: зал краеведения и зал чтения с «тихой зоной» для индивидуальной работы.

Открылась 30 модельная библиотека в регионе.

Благодаря национальному проекту «Культура» по всей стране на базе старых муниципальных библиотек открываются новые – модельные. В Тольятти это уже четвертная модельная библиотека.

Концепция модельной центральной библиотеки им. В.Н. Татищева – «Библиотека – центр краеведения». Книги, уникальные краеведческие издания, архивные документы и выставочные экспонаты — все объединено единой целью – рассказать о национальных особенностях и традициях народа, природных ресурсах и богатствах, литературных произведениях и историческом наследии.

В библиотеке появились новые креативные пространства: зал краеведения с городской гостиной и пространством оцифровки, зал чтения с «тихой зоной» для индивидуальной работы, зал детства «Ступени», зал электронных ресурсов, зал встреч, зал редких фондов и истории библиотек.

В открытии приняла участие Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.
«Совсем недавно здесь шли ремонтные работы, а сегодня в уютном здании библиотеки созданы комфортные условия для всех посетителей. Когда заходишь в такую светлую и гостеприимную библиотеку, хочется здесь остаться, почитать, встретиться с интересными людьми, поразмышлять. Я хочу поздравить замечательный коллектив библиотеки, жителей города Тольятти с появлением еще одного современного культурного центра, где созданы все условия для отдыха и развития», — отметила Ирина Евгеньевна.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Состоялась передача специального оборудования для членов казачьего добровольческого отряда «Ермак» - участников СВО.
6 сентября 2023  19:47
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал благоустроенный парк «Молодежный» и передал бойцам СВО партию спецтехники
465
Дмитрий Азаров осмотрел перспективные разработки авиастроительного предприятия.
6 сентября 2023  17:57
Губернатор Дмитрий Азаров оценил загрузку заказами самарского Авиакора
307
Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.
6 сентября 2023  15:40
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре
1241
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
6 сентября 2023  11:01
8 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
286
Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.
5 сентября 2023  18:22
Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»
688
Весь список