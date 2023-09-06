В Тольятти открылась четвертная модельная библиотека

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Открылась 30 модельная библиотека в регионе.

Благодаря национальному проекту «Культура» по всей стране на базе старых муниципальных библиотек открываются новые – модельные. В Тольятти это уже четвертная модельная библиотека.

Концепция модельной центральной библиотеки им. В.Н. Татищева – «Библиотека – центр краеведения». Книги, уникальные краеведческие издания, архивные документы и выставочные экспонаты — все объединено единой целью – рассказать о национальных особенностях и традициях народа, природных ресурсах и богатствах, литературных произведениях и историческом наследии.

В библиотеке появились новые креативные пространства: зал краеведения с городской гостиной и пространством оцифровки, зал чтения с «тихой зоной» для индивидуальной работы, зал детства «Ступени», зал электронных ресурсов, зал встреч, зал редких фондов и истории библиотек.

В открытии приняла участие Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

«Совсем недавно здесь шли ремонтные работы, а сегодня в уютном здании библиотеки созданы комфортные условия для всех посетителей. Когда заходишь в такую светлую и гостеприимную библиотеку, хочется здесь остаться, почитать, встретиться с интересными людьми, поразмышлять. Я хочу поздравить замечательный коллектив библиотеки, жителей города Тольятти с появлением еще одного современного культурного центра, где созданы все условия для отдыха и развития», — отметила Ирина Евгеньевна.

Фото: минкульт СО