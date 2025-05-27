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В Тольятти на базе горбольницы № 4 открыто новое подразделение областного центра медицины катастроф

27 мая 2025 17:11
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Среди основных задачи дежурной бригады оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и др.

Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи организовано на базе Тольяттинской городской больницы №4.

Среди основных задачи дежурной бригады оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и др.

"Мероприятия по совершенствованию экстренной медпомощи реализуются в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Открытие специализированного подразделения в Тольятти - важный шаг в этом направлении. Работа бригады экстренного реагирования в тесном взаимодействии с бригадами скорой медицинской помощи города Тольятти позволит увеличить доступность медицинской помощи и обеспечит готовность медицинских служб к угрозам развития чрезвычайных ситуаций", - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Кроме того, в этом году за счет дополнительно выделенных денежных средств из областного бюджета по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева будет открыт еще один трассовый медицинский пункт на трассе "Обход Тольятти", 16-й км. Наличие еще одного пункта на федеральной трассе заметно увеличит качество и скорость оказания медицинской помощи при возникновении экстренной ситуации на дороге. Создание условий для комфортного и безопасного дорожного движения - одна из целей дорожной составляющей национального проекта "Инфраструктура для жизни".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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