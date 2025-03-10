В Тольятти ищут подрядчика на 523 млн рублей на ремонт дорог

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Подряд разыграют на открытом конкурсе.

Заявки принимают до 27 марта, победителя планируют определить 1 апреля.

В лоте 10 объектов, основные средства традиционно заложены на дороги Автозаводского района. Так, 114 млн рублей планируется потратить на ремонт улицы 70 лет Октября от улицы Автостроителей до кольцевой развязки с улицами 40 лет Победы и Льва Яшина. На дорожные работы Приморского бульвара от Московского проспекта до улицы Юбилейной выделят 102 млн рублей.

В Центральном районе запланирован ремонт улицы Кирова от улицы Тимирязева до улицы Ломоносова. На эти цели планируется освоить 82 млн рублей.

Среди прочих объектов — отрезок бульвара Ленина в Центральном районе, дублёр улицы Громовой в Комсомольском районе, улица Энергетиков в Шлюзовом микрорайоне, улицы Высоковольтная, Телеграфная и Менделеева на Жигулёвском море.

Это второй крупный лот на ремонт дорог Тольятти в 2025 году. Также разыгрывается контракт на 753 млн рублей. Планируются, что работы будут завершены до 1 сентября 2025 года, пишет Обоз.инфо.