В технопарке "Жигулёвская долина" состоялся отборочный этап Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодёжи

166

В Тольятти, на базе технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина», 9 и 10 октября прошёл отборочный этап Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодёжи. Участники соревновались в решении семи конкурсных заданий, разработанных по реальным запросам компаний-резидентов технопарка «Жигулёвская долина».

Кейсы охватывали разнообразные производственные аспекты: от создания алгоритма прогнозирования нагрузки на оптоволоконную сеть и организации нового производственного подразделения станкостроительной компании до разработки обучающей программы для адаптации новых сотрудников с применением нейросетей.

Юные участники, обладающие различным уровнем знаний и компетенций, применяли свои навыки для решения практических задач. Наряду с анализом имеющихся на рынке решений от них требовалось умение предложить нестандартные идеи и реализовать их.

Экспертами выступили специалисты компаний, которые представили прикладные конкурсные задачи. Они высоко оценили подготовку участников Фестиваля и общий уровень представленных проектов.

Илья Ивашов, заместитель директора Филиала «Центр инжиниринга и экспертизы в г. Тольятти» ФГУП НАМИ:

– Основным капиталом нашего института являются инженерные кадры. Фестиваль показал, что у нас растёт талантливая смена, и это очень радует. Надеюсь, что фестиваль станет ежегодным, а его победители не только сохранят завоевания отечественной инженерной школы, но и преумножат их на благо нашей страны.

В тольяттинском отборочном этапе приняли участие более 100 человек из 22 школ, колледжей и вузов. Они были разделены на две возрастные группы: 12-15 и 16-20 лет.

Участники, кураторы и эксперты отметили особенную атмосферу фестиваля.

Алексей Козлов, преподаватель «Образовательного центра «Галактика»:

– Самое важное – здесь можно творить. Нет единственного правильного ответа. А ещё в процессе решения появлялись новые вводные, ребятам приходилось быстро дорабатывать и адаптировать свой проект под требования заказчика. Всё, как в реальной жизни.

Александр Голодяев, директор компании «ТАКО»:

– На фестивале большая концентрация очень активных и очень умных ребят. Им предоставили задачки по нейростажировкам, чтобы активнее разивавать свои сервисы, – это полноценный прикладной кейс, который можно включить в своё профессиональное портфолио. Одна команда даже сказала: мы знаем, куда можно интегрировать наше решение, и неважно, какое место мы займём, у нас уже всё получилось!

После двух дней напряжённой командной и индивидуальной работы состоялись защиты проектов. По их итогам эксперты определили победителей в каждой из 7 программ. Вместе с памятными подарками они получили путевки в финал, который состоится 10–14 ноября в Екатеринбурге на единой площадке Международного чемпионата высоких технологий «Хайтек».

Матвей Каракозов, участник команды МБУ «Лицей № 51», победившей в треке 12-15 лет:

– Я участвую во многих конкурсах и хочу отметить отличную организацию фестиваля. Были очень интересные задания, отличные спикеры, которые прекрасно разбирались в теме. Мы довольны нашим проектом, он получился по-настоящему сильным.

«То, что площадкой для проведения отборочного этапа Фестиваля стал наш технопарк, – результат нашей стратегии развития инноваций, – подчеркнул директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – Мы уверены, что развитие научно-технического творчества должно начинаться в раннем детстве. Экосистема «Жигулёвской долины» наглядно демонстрирует это: в нашем периметре работает Монтессори-клуб для самых маленьких, «Кванториум Жигулёвская долина» для школьников; многие грантовые конкурсы Фонда содействия инновациям охватывают школьников и студентов. Только такой последовательный и непрерывный трек поможет создать в нашей стране сообщество технологических предпринимателей, которые с самого детства на «ты» с технологиями и готовы преобразовывать жизнь к лучшему».

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодёжи организован Агентством развития профессионального мастерства при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Госкорпорации «Росатом».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»