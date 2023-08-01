В Сызранском районе полицейские провели крупное профилактическое мероприятие

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По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории обслуживания МУ МВД России «Сызранское» прошло оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

В мероприятиях приняли участие около 650 сотрудников органов внутренних дел, народные дружинники, работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии России по Самарской области.

В ходе мероприятия оперативниками уголовного розыска на территории г. Сызрань проверено по месту жительства более 230 граждан, которые состоят под административным надзором и формально подпадающих под административный надзор. Выявлено 19 нарушений за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, по которым составлены протоколы об административном правонарушении.

Полицейскими во время проведения мероприятия выявлено и пресечено более 110 различных административных правонарушений, раскрыто три преступления, связанных с кражами и с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудниками ПДН в г. Сызрань осуществлены проверки по месту жительства 5 несовершеннолетних, 13 родителей несовершеннолетних

и 2 неблагополучных семьи, состоящих на профилактическом учете в ОДН, проверено 11 мест концентрации несовершеннолетних.

До владельцев и сотрудников частных охранных организаций доведен алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.

В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции проведено 160 бесед с гражданами, старшими домов (подъездов), представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручены комплекты памяток по противодействию мошенничествам.

Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции из незаконного оборота на торговых объектах, расположенных на территории г. Сызрань и г. Октябрьск, изъято 90 литров контрафактной алкогольной продукции, более 1000 пачек контрафактной табачной продукции. Проведен 51 инструктаж с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества в торговых объектах на территории обслуживания. По результатам проверок в 8 жилых многоквартирных домах, установлено 3 нарушения, допущенных управляющими компаниями при содержании общедомового имущества. Подготовлены информационные письма в ГЖИ для принятия мер по компетенции.

Сотрудниками ОВМ выявлено и пресечено 17 нарушений миграционного законодательства.

Сотрудниками ГИБДД на территории г. Сызрань составлено 63 административных протокола в том числе 19 за нарушение светопропускаемости стекл, 18 за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах будут продолжены в районах Самарской области.