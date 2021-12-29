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В Сызрани торжественно открыли вторую модельную библиотеку. Она расположилась по адресу: ул. Лазо, 13. Теперь горожане в ней смогут наслаждаться не только чтением, но и кинопоказами.

Модельная библиотека получила название «БиблиоМаяк». Помещение модернизировали благодаря нацпроекту «Культура». Проведён капитальный ремонт, обновлён книжный фонд. Учреждение стало многофункциональным центром для жителей Образцовской площадки, местом для чтения и досуга, пространством для встреч, мастер-классов и кинопоказов.

На открытии глава Сызрани Анатолий Лукиенко подчеркнул, что «БиблиоМаяк» стал хорошим новогодним подарком для местных жителей:

— Мы видим современное творческое пространство, которое, я уверен, станет социокультурным центром не только для микрорайона, но и для всего города, и позволит воплотить в жизнь самые интересные идеи и творческие проекты. Хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и министерство культуры Самарской области за помощь в реализации данного проекта.