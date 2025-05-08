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В рамках которых состоялся выпуск курсантов военно-патриотического объединения «Щит».
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В Сызрани сотрудники транспортной полиции приняли участие в памятных мероприятиях

8 мая 2025 19:32
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В рамках которых состоялся выпуск курсантов военно-патриотического объединения «Щит».

Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте  приняло участие в общегородской гражданско-патриотической акции «Вахта памяти», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В рамках которой состоялся выпуск курсантов военно-патриотического объединения «Щит».

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов, заместитель начальника полиции – начальник штаба Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Станислав Ставропольцев в торжественной обстановке вручили дипломы курсантам отделения транспортной полиции.

Данное отделение было создано с целью патриотического воспитания и ранней профессиональной ориентации ребят в возрасте 14-17 лет по инициативе руководства и сотрудников транспортной милиции на станции Сызрань в 2003 году.

В течение двух лет обучения курсанты овладевают азами правовых дисциплин, получают навыки обращения с оружием, занимаются строевой подготовкой и получают другие специальные знания. Кроме того, немаловажной является работа педагогов по воспитанию у ребят чувства значимости каждой человеческой личности, гордости за свой город и свою страну.

Выпускники отделения, которых на сегодняшний день более 550 человек,  получают высшее образование в ведомственных ВУЗах системы МВД и ФСБ, таких как  Волгоградская академия МВД России, Нижегородская академия МВД России, Московский институт ФСБ России, а также Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина. По окончании высших учебных заведений курсанты отделения транспортной милиции ВПО «ЩИТ», как правило, поступают на службу в Сызранский линейный отдел. Многие из них в настоящее время занимают должности руководящего состава отдела.

Воспитанники отделения транспортной полиции считают свои долгом  участвовать в  мероприятиях военно-патриотической направленности, конечно же с особым трепетом и ответственностью готовятся к празднику, посвященному Дню Победы.

Торжественное мероприятие завершилось памятным фотографированием.

 

Фото:   пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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