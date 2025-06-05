В Сызрани сотрудники транспортной полиции подвели итоги мероприятия «Должник»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В чемпионате России сильнейшими стали спортсмены из Самарской области.
В Самаре состоялись чемпионат и Кубок России по триалу
Издание предназначено для семейного чтения с детьми, адресовано школьным учителям и воспитателям дошкольных учреждений, экскурсоводам и всем любителям самарской истории.
Детская картинная галерея: презентация книги Александра Житкова  «Самара. Иллюстрированная история»
Студенты смогли коммерциализировать свою разработку.
Студенты Самарского политеха разработали приложение для продажи виртуальных предметов в компьютерных играх
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью 6 июня в регионе сохранятся грозы и град
Помните: в летнее время надо быть предельно осторожными и следить за близкими и детьми.
Самарский врач рассказала, как сохранить здоровье ребёнка в период пика кишечных инфекций
В селе Зуевка проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики.
В Нефтегорском районе обновляются условия оказания медпомощи
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
Также лесные пожарные более 30 раз выезжали на тушение сопредельных территорий, чтобы не допустить перехода огня в лес.
Самарские лесники потушили 15 лесных пожаров этой весной
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-0.35
EUR 89.31
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани сотрудники транспортной полиции подвели итоги мероприятия «Должник»

5 июня 2025 12:23
161
В Сызрани сотрудники транспортной полиции подвели итоги мероприятия «Должник»

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте с 26 мая по 2 июня 2025 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Мероприятие проводилось с целью проведения разъяснительной работы, направленной на предотвращение административных правонарушений, а также выявления и привлечения к ответственности граждан, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.

29 мая 2025 года сотрудники транспортной полиции совместно с представителями отделения судебных приставов г. Сызрани и Сызранского района ГУФССП России по Самарской области провели мероприятия в рамках акции «Узнай о своих долгах» на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1.  

Участники мероприятия проверяли всех желающих по «Банку данных исполнительных производств» на наличие задолженности, а также разъясняли, что граждане, не погасившие наложенный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Ответственность по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

По итогам проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками транспортной полиции наложено штрафов на сумму 13 000 рублей, взыскано на сумму 28 000 рублей. Процент взыскаемости с начала года составил свыше 90%.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
5 июня 2025  15:21
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
104
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это оперативная проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти в прямом диалоге.
5 июня 2025  14:48
Вячеслав Федорищев рассказал о принципах работы с обращениями граждан
115
В Самаре изменили расписание одного трамвая
5 июня 2025  13:14
В Самаре изменили расписание одного трамвая
149
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
5 июня 2025  10:16
Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником
179
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
4 июня 2025  22:18
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
328
Весь список