В Сызрани состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ

65

В Сызрани на территории 95 пожарно-спасательной части состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

По легенде соревнований, в результате наезда автомобиля на препятствие в нем оказались заблокированы водитель и пассажир, которые получили травмы различной тяжести. Перед командами была поставлена задача в максимально короткий срок провести аварийно-спасательные работы по ликвидации дорожно-транспортного происшествия. С помощью гидравлического инструмента вскрыть попавший в аварию автомобиль, извлечь из салона «пострадавших», оказать им первую помощь и транспортировать в машину «скорой помощи».

Все участники соревнований продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство в проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По итогам соревнований первое место заняла команда 95 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области. Второе место досталось команде МБУ «Аварийно-спасательной служба» г.о. Сызрань. Третье место в упорной борьбе завоевала команда 96 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС