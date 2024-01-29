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В Сызрани соседи поссорились из-за птичника

29 января 2024 10:30
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В Сызрани соседи поссорились из-за птичника

Причиной конфликта между соседями стал свободный выгул домашней птицы. После вмешательства судебных приставов г. Сызрани собственник участка освободил от живости территорию, граничащую с постройками соседей. 

Мужчина, занимающийся разведением кур, уток, гусей, не подрасчитал площадь подворья. В результате – домашняя птица подобралась близко к участку соседей. Такому соседству хозяин дома был не рад и обратился в суд.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района. В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вручил должнику требование об исполнении решения суда. Мужчине объяснили, что если он не выполнит свои обязательства, то последуют серьезные последствия.

Узнав, что одной из мер принудительного характера является вынесение исполнительского сбора, владелец домашней птицы поспешил освободить территорию, граничащую с соседями, от живности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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