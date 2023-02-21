В Сызрани прошла акция, посвящённая подвигу курсантов, защищавших Москву от фашистов

143

Курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия») приняли эстафету Всероссийской акции «Марш кремлевских курсантов» и совершили поход на лыжах, который символизировал связь поколений и готовность встать на защиту Отечества.

В лыжном марше также приняли участие офицеры училища, члены патриотических клубов, представители общественности. Перед стартом участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь». А пока они находились на дистанции, для гостей патриотической акции была проведена реконструкция боя Великой Отечественной войны со штурмом условного противника. Также в ходе праздника состоялась церемония принятия школьников в ряды «Юнармии». Береты юным активистам вручили начальник училища генерал-майор Александр Асанов и глава города Анатолий Лукиенко.

Марш был посвящен подвигу курсантов Московского Краснознаменного пехотного училища, которые в 1941 году для защиты Москвы от наступающей фашистской армии выдвинулись к Волоколамску. За сутки с небольшим они преодолели 80 километров пути и два месяца сдерживали наступление превосходящего в силе противника.