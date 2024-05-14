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В Сызрани пройдет презентация уникальных велосипедов для детей с ДЦП, создаваемых в Самарской области

14 мая 2024 10:20
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В Сызрани пройдет презентация уникальных велосипедов для детей с ДЦП, создаваемых в Самарской области

Презентация состоится в рамках мультибрендовой выставки -форума технических средств реабилитации для особенных детей и взрослых.

17, 18 и 19 мая 2024 года в Сызрани пройдет заключительная выставка технических средств реабилитации в рамках проекта «Живи сейчас», реализуемого благотворительным фондом «ЕВИТА» при поддержке регионального Министерства экономического развития и инвестиций, Администрации городского округа  Сызрань и  Общественной палаты города Сызрани.

17 мая состоится форум для реабилитологов, врачей и социальных работников, на котором будут обсуждаться вопросы своевременного назначения и правильного подбора технических средств реабилитации. Уникальными знаниями  и самыми передовыми подходами к реабилитации детей и взрослых с двигательными нарушениями  поделятся приглашенные из Москвы и Санкт-Петербурга врачи-реабилитологи, ортопеды, эрготерапевты и физические терапевты. На форуме пройдет презентация специализированных велосипедов для детей с ДЦП, производство которых организовано в нашей области, в городе Тольятти, при этом сами велосипеды известны во всем мире.

18 и 19 мая в рамках двухдневной мультибрендовой выставки Технических средств реабилитации – специалисты и родители детей с двигательными нарушениями смогут познакомиться с многообразием ТСР и их особенностями. Особый акцент на выставке будет сделан на российских технических средствах реабилитации, которые в настоящее время мало уступаю известным мировым брендам

В рамках работы выставки у посетителей- детей с двигательными нарушениями, их родителей, а также взрослых с ДЦП будет уникальная возможность не только подобрать необходимое ТСР, но и получить консультации узких специалистов, таких как ортопед, невролог, эрготерапевт, нейропсихолог, физический терапевт, логопед, дефектолог, юрист.

Напомним, что выставки-форумы в рамках проекта «Живи сейчас» состоялись уже в Самаре и Тольятти. Их посетило более 500 человек. 120 посетителей получили качественные заключения специалистов для внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, еще 78 – подобрать своим детям технические средства и оформить их приобретение по электронному сертификату. 35 детей уже стали счастливыми обладателями технических средств, отвечающих всем их потребностям.

Приглашаем специалистов посетить форум 17 мая с 9.30 до 15.00 по адресу: г. Сызрань, ул. Циолковского, д.7 ( ДШИ им . А. И. Островского), а родителей особенных детей и всех, кому близка тема грамотного подбора и использования ТСР – на выставку 18 и 19 мая  с 10.00-18.00 по адресу: г. Сызрань ул. Победы, 68 А ( дом молодежных организаций)

 

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